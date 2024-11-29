Динара Сатжан и МакSим сняли душевный ролик, напевая песню "Знаешь ли ты"
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Отечественная телеведущая Динара Сатжан показала ролик, который сняла с прилетевшей в Казахстан с концертами российской исполнительницей МакSим, передает NUR.KZ.
Сегодня, 29 ноября, МакSим выступает с концертом в столице Казахстана. Певица дала интервью Динаре Сатжан и даже успела снять душевный ролик с казахстанской телеведущей. Динара выложила видео с МакSим в своем блоге в Instagram.
"На следующей неделе ждите интервью с МакSим", - отметила теледива.
На видео Динара стоит одна, держа в руке телефон, на экране которого можно увидеть фото российской певицы. Через секунду в кадре появляется сама МакSим. Вместе они напевают, глядя в камеру, сроки из песни "Знаешь ли ты".
"Песня моей молодости", "Люблю ее песни", "Супер, будем смотреть интервью", "Две легенды", - отметили в Сети.
Мы также писали, что МакSим показала, как ее встретили в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2194430-dinara-satzhan-i-maksim-snyali-dushevnyy-rolik-napevaya-pesnyu-znaesh-li-ty-video/