Динара Сатжан и МакSим сняли душевный ролик, напевая песню "Знаешь ли ты"

Отечественная телеведущая Динара Сатжан показала ролик, который сняла с прилетевшей в Казахстан с концертами российской исполнительницей МакSим, передает NUR.KZ.

Сегодня, 29 ноября, МакSим выступает с концертом в столице Казахстана. Певица дала интервью Динаре Сатжан и даже успела снять душевный ролик с казахстанской телеведущей. Динара выложила видео с МакSим в своем блоге в Instagram.

"На следующей неделе ждите интервью с МакSим", - отметила теледива.

На видео Динара стоит одна, держа в руке телефон, на экране которого можно увидеть фото российской певицы. Через секунду в кадре появляется сама МакSим. Вместе они напевают, глядя в камеру, сроки из песни "Знаешь ли ты".

"Песня моей молодости", "Люблю ее песни", "Супер, будем смотреть интервью", "Две легенды", - отметили в Сети.

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