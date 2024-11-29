Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Динара Сатжан и МакSим сняли душевный ролик, напевая песню "Знаешь ли ты"

Опубликовано:

МакSим и Динара Сатжан
МакSим и Динара Сатжан. Кадр из видео: instagram.com/dinarasatzhan

Отечественная телеведущая Динара Сатжан показала ролик, который сняла с прилетевшей в Казахстан с концертами российской исполнительницей МакSим, передает NUR.KZ.

Сегодня, 29 ноября, МакSим выступает с концертом в столице Казахстана. Певица дала интервью Динаре Сатжан и даже успела снять душевный ролик с казахстанской телеведущей. Динара выложила видео с МакSим в своем блоге в Instagram.

"На следующей неделе ждите интервью с МакSим", - отметила теледива.

На видео Динара стоит одна, держа в руке телефон, на экране которого можно увидеть фото российской певицы. Через секунду в кадре появляется сама МакSим. Вместе они напевают, глядя в камеру, сроки из песни "Знаешь ли ты".

"Песня моей молодости", "Люблю ее песни", "Супер, будем смотреть интервью", "Две легенды", - отметили в Сети.

Мы также писали, что МакSим показала, как ее встретили в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2194430-dinara-satzhan-i-maksim-snyali-dushevnyy-rolik-napevaya-pesnyu-znaesh-li-ty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie