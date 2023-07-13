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МакSим призналась, что страдает от алкоголизма и находится на лечении (видео)

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МакSим
МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим призналась, что добровольно проходит лечение от алкоголизма. Такое откровенное заявление артистка сделала в соцсети, ошеломив поклонников, передает NUR.KZ.

Артистка сделала видеообращение, в котором откровенно рассказала о том, что с ней происходит.

"Очень рано после тяжелой болезни я начала гастролировать. Взяла на себя большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений.

Апогеем стал несостоявшийся толком концерт в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина.

Не получилось. Закончилось все так, как все знают - срывом концерта. Здесь не столько жаль моих многомиллионных неустоек, сколько жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения и уважения.

Поэтому я все-таки пришла к тому, что эта моя, уже ставшая привычкой, попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, от каких-то эмоций посредством алкоголя, она ни к чему не приводит. Приводит к большим потерям", - призналась она.

Певица рассказала, что находится на лечении уже долгое время.

"Я осознала, что это зависимость, приняла и решила действовать. Это не моя жизнь, не моя история и не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время, меня поддерживают мои музыканты", - отметила она.

Ранее МакSим рассказала о решении перенести концерты на новые даты после скандального концерта в Твери, где едва стояла на ногах.

Отметим, что летом 2021 года певицу госпитализировали с 40% поражения легких. Артистку не смогли вывести из искусственной комы. И лишь спустя несколько недель МакSим пришла в себя. Позже она опубликовала первое фото из больницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2028534-maksim-priznalas-chto-stradaet-ot-alkogolizma-i-nahoditsya-na-lechenii-video/

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