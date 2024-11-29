"Как мило": певица МакSим показала, как ее встретили в Астане

Популярная исполнительница Марина Максимова, известная как МакSим, прилетела в Астану - артистка показала, как ее встретили в столице Казахстана, передает NUR.KZ.

МакSим опубликовала Instagram-сторис из астанинского отеля - певицу явно ждали в столице. Исполнительницу хитов "Знаешь ли ты" и "Мой рай" встретили в номере цветами и многочисленными фотографиями.

Марина также с большим удовольствием отведала торт с изображением своего лица. Певица явно была тронута оказанным ей вниманием.

"Астана, как мило", - написала она, добавив эмодзи с сердечками.

Сторис МакSим. Скрин: instagram.com/maksimartist

Напомним, МакSим не так давно комментировала слухи о приостановке концертной деятельности.

В июне артистка отметила свой 41-й день рождения - она запечатлелась со своей матерью и дочерьми.