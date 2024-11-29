"Как мило": певица МакSим показала, как ее встретили в Астане
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Популярная исполнительница Марина Максимова, известная как МакSим, прилетела в Астану - артистка показала, как ее встретили в столице Казахстана, передает NUR.KZ.
МакSим опубликовала Instagram-сторис из астанинского отеля - певицу явно ждали в столице. Исполнительницу хитов "Знаешь ли ты" и "Мой рай" встретили в номере цветами и многочисленными фотографиями.
Марина также с большим удовольствием отведала торт с изображением своего лица. Певица явно была тронута оказанным ей вниманием.
"Астана, как мило", - написала она, добавив эмодзи с сердечками.
Напомним, МакSим не так давно комментировала слухи о приостановке концертной деятельности.
В июне артистка отметила свой 41-й день рождения - она запечатлелась со своей матерью и дочерьми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2194194-kak-milo-pevica-maksim-pokazala-kak-ee-vstretili-v-astane/