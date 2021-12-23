Преображения казахстанских звезд в 2021 году

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Представители шоу-бизнеса стремятся достичь совершенства, как в творчестве, так и во внешности. Они усердно работают над собой, проводя часы в тренажерном зале, сидят на диетах, посещают косметологов, а порой прибегают к помощи пластических хирургов. О том, как изменились некоторые казахстанские звезды, расскажем в этом материале.

Say Mo

Казахстанская исполнительница Молдир Есенбек, более известная как Say Mo, сразу после скорого развода решила измениться внешне. Певица сделала новую грудь за 2,8 млн тенге. Новая грудь впечатлила фанатов своим размером.

Весной артистка вместе с мамой увеличила губы. А на днях она решила вновь подкорректировать свою внешность, снова увеличив губы. Результатом певица похвасталась перед фанатами.

Say Mo не раз не раз демонстрировала свою сексуальность. Артистка шокировала "уятменов", снявшись полностью обнаженной на фоне природы.

Зарина Омарова

Певица Зарина Омарова расстроила некоторых своих поклонников. Знаменитость не узнали на фотографии и заподозрили в пластике.

"Зарина, это не вы, и улыбка, и глаза - все другое у этой девушки", "Смотрю раз за разом, думаю, Зарина это или нет", "Совсем другой человек", - отметили ее подписчики в Instagram.

Зарина не стала ничего скрывать от своих фанатов и призналась, что прибегла к помощи пластического хирурга. Артистка сделала блефаропластику. Но фолловеры все еще не могут смириться с переменами во внешности Омаровой, отмечая, что раньше у нее была изюминка.

Сиви Махмуди

Мать троих детей, певица Сиви Махмуди всегда откровенна с поклонниками. В середине сентября артистка призналась, что сделала операцию. Еще будучи в больнице, она вышла на связь с подписчиками и объяснила, почему обратилась к хирургу.

"Удалили кисту и сделали подтяжку груди", - ответила она на вопрос любопытных подписчиков.

Спустя время Сиви похвасталась новой грудью. Фанаты высоко оценили преображение, но некоторые все же остались недовольны такими переменами.

"Грудь у вас красивая", "Красиво получилось, теперь все взоры мужчин будут обращены на вас", "Раньше тоже грудь была большой", "Зачем? Все испортила, была и так красивая", "Что это? Как будто надули", - оставили свои отзывы комментаторы.

Айжан Байзакова

В начале года актриса и блогер Айжан Байзакова сделала ринопластику. Знаменитость призналась, что провела ринопластику по двум причинам: чтобы улучшить процесс дыхания и избавиться от старого комплекса. Операция длилась несколько часов.

"Много времени ушло на удаление нитей и гиалуронки", - рассказала она.

Впервые увидев свой новый нос, Байзакова растрогалась и даже всплакнула. Она стойко выдержала постоперационный период и 14-дневный домашний режим. Блогер осталась довольна работой хирурга и с гордостью продемонстрировала результат.

Nuchi Amazing

В этом году решился на ринопластику блогер, бизнесмен и дизайнер Нурлан Алимходжаев, более известный как Nuchi Amazing. Он также отметил, что прибег к пластике вынужденно и долго решался на операцию. Фанаты поддержали своего кумира, однако посетовали, что "фирменная" горбинка на носу Nuchi после операции исчезла.

Сторис Nuchi. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Надо отметить, что молодой человек всегда тщательно следит за своей внешностью. Дизайнер показывал ранее, как изменился до неузнаваемости, сбросив лишние килограммы.

Асель Садвакасова

Для актрисы и продюсера Асель Садвакасовой этот год стал особенным. Актриса стала еще краше, сбросив девять килограммов. Показавшись впервые на публике, Асель шокировала фанатов своим преображением. Позже она поделилась, как пришла к такому результату.

Асель похудела, не ограничивая себя в питании, все дело в том, что казахстанская кинозвезда изменила свое мышление, пересмотрела свой режим дня и научилась наслаждаться жизнью.

"Все в нашей голове. Только месяц назад я увидела на весах цифру 56. С ноября я скинула девять килограммов лишнего веса. Но по факту я скинула намного больше внутренних блоков и зажимов. Постепенно внутренняя тревожность стала отходить, а с ней и вес", - поделилась она.

Нуртас Адамбай

Продюсер и актер Нуртас Адамбай поразил фанатов экстремальным похудением. Постройневшего Нуртаса многие не узнали.

"Многие спрашивают меня, как мне удалось сбросить лишний вес. Ответ очень прост: спорт и диета! Совсем недавно я разработал собственную уникальную методику по избавлению от ненужных килограммов", - отметил он.

Нуртас пообещал, что поделится этой методикой на своем YouTube-канале. Актер также шокировал поклонников густой сединой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948085-preobrazheniya-kazahstanskih-zvezd-v-2021-godu/