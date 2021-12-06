"Была изюминка": фанаты не могут смириться с переменами во внешности Зарины Омаровой

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Казахстанская актриса Зарина Омарова продемонстрировала новый образ. Она отметила, что ей очень понравилось такое перевоплощение, как и многим ее подписчикам. Однако без "ложки дегтя" не обошлось, передает NUR.KZ.

Зарина Омарова, которая откровенно призналась, что сделала блефаропластику, похоже, очень довольна результатом работы хирурга. Артистка отмечает, что очень нравится себе.

На съемках новогодней передачи Зарина примерила новый образ. Задорные кудряшки словно подчеркнули приподнятое настроение звезды.

"Как я вас сегодня? Стиль ретро 90-е. Мне этот образ понравился особенно", - написала она в Instagram.

Поклонники осыпали ее комплиментами, подчеркнув, что образ к лицу артистке.

"Я не узнала вас, становитесь все красивее день ото дня", "Вы особенная", "Вот это образ! Огонь просто. Похожа на индийских актрис", "Вы всегда были красивой, с особенным шармом", "Так похудела", - написали они.

Ну а некоторые посетовали, что Зарина им нравилась больше до коррекции век.

"Былая Зарина была очень привлекательна своей природной красотой", "Где та Зарина, что была раньше?", "Стала как все, жаль", "Глаза изменили вашу былую внешность, в вас была изюминка, а сейчас сама на себя не похожа", "Совсем не похожа на ту милашку Зарину", "Раньше была красивей", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945457-byla-izyuminka-fanaty-ne-mogut-smiritsya-s-peremenami-vo-vneshnosti-zariny-omarovoy/