"Совсем другой человек": не узнавшие Зарину Омарову фанаты заподозрили ее в пластике

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Отечественную певицу Зарину Омарову не узнали ее фанаты. Они отметили, что артистка изменилась до неузнаваемости и стала совсем другим человеком. Подписчики решили, что без вмешательства пластического хирурга здесь не обошлось, передает NUR.KZ.

Новые фото и видеокадры Зарина Омарова опубликовала в Instagram. Поклонники оставили свои "лайки" и рассыпались в лестных отзывах.

"Красотка!", "Вы как-то по-особенному красивы, как будто есть какие-то изменения", "Вау, взгляд огонь", "Золотая девушка", - написали они.

Однако многие не узнали свою любимицу.

"Зарина, это не вы, и улыбка, и глаза - все другое у этой девушки", "Смотрю раз за разом, думаю, Зарина это или нет", "Совсем другой человек", - отметили они.

А наиболее внимательные решили, что Зарина прибегла к пластике. Они отметили, что артистка была красива и без вмешательств хирурга.

"Блефаропластика", "Глаза изменила", "Сама на себя не похожа, не узнала", "Пластика, видно же", "Зачем такой молодой женщине пластика? Не пойму", "Вам не нужна была блефаропластика, ваши глаза были красивыми и без того", "Мне кажется, эти глаза вам прибавляют возраст", "Раньше такой милой была, теперь все ненатуральное", - заключили комментаторы.

Ранее мы писали, что новые образы Зарина Омаровой покорили ее фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941313-sovsem-drugoy-chelovek-ne-uznavshie-zarinu-omarovu-fanaty-zapodozrili-ee-v-plastike/