"Нет ничего плохого в том, чтобы быть красивой": Зарина Омарова призналась, что сделала пластику

Зарина Омарова. Фото: instagram.com/zarina_omarova_official

Отечественная знаменитость Зарина Омарова призналась, что обратилась к пластическому хирургу. Певица без утайки рассказала, что сделала коррекцию век, передает NUR.KZ.

Накануне Зарину Омарову фанаты заподозрили в пластике. Они не узнали ее на свежих фото и видеокадрах.

Артистка не стала лукавить и призналась, что сделала блефаропластику. Она удивилась, что изменения в ее внешности вызвали широкий резонанс у публики.

"Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы всегда быть красивой и уделять себе внимание, не отставая от молодых. Я ничего не скрываю от вас и говорю открыто. У меня нет обид на то, что по поводу моих чуть измененных глаз прозвучало много различных мнений. Самое главное, чтобы мне самой нравилось", - отметила она.

Зарина также добавила, что ничего в себе больше не меняла. А подтяжка кожи век понадобилась с возрастом.

"Кроме операции на глаза больше ничего не делала. Губы у меня пухлые с детства. Нос тоже не меняла. Думаю, что больше ничего не буду менять. Потому что этого мне достаточно", - поделилась она.

После того, как постоперационный отек спадет, глаза будут выглядеть еще привлекательнее, заверила она. Подписчики высоко оценили откровенность звезды.

"Вам очень идет, женщина всегда должна быть красивой", "Мне ваши глаза нравились раньше", "Пусть говорят, что хотят, вам к лицу", "Да, все же делают пластику, просто вас это сильно изменило, вот и стали люди говорить", "Красавица", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941534-net-nichego-plohogo-v-tom-chtoby-byt-krasivoy-zarina-omarova-priznalas-chto-sdelala-plastiku/