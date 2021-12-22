"Ну, красота же?": Say Mo снова увеличила губы и похвасталась ими перед фанатами (видео)

Say Mo. Скрин: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo решила вновь подкорректировать свою внешность, увеличив губы. Артистка пошутила, что хочет, чтобы сначала всегда куда-либо входили ее губы, а затем уже она сама. Своим новым образом Молдир похвасталась перед подписчиками, передает NUR.KZ.

Своим желанием изменить образ Say Mo поделилась на личной странице в Instagram.

"Ребятки, всем привет. Я недавно проснулась, как видите. Специально снимаю без фильтров, без ничего, чтобы вы видели меня "до", потому что я пришла к своей подруге. Хочу сделать губки, хочу большие губки, чтобы вот так разговаривать. Вот. Под Новый год. Сейчас же сначала грудь заходит, а я хочу, чтобы губы заходили", - заявила артистка.

Пройдя через beauty-процедуру, Молдир показала ее результат поклонникам.

"Мне сделали губы. Ребята, я готова показать вам свои губы. Вы готовы? Та-дам! Ну? Красота же? Посмотрите", - похвасталась Молдир в Stories.

Ранее мы уже рассказывали, как Say Mo вместе с мамой увеличила губы. Кроме того, певица подвергла изменению и размеры другой части своего тела, решившись на пластику груди - операция обошлась ей в 2,8 миллиона тенге.

Осенью знаменитость расстроила фанатов, объявив о своем переезде в Москву. А недавно эпатажная казахстанская звезда снялась полностью обнаженной на фоне природы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947846-nu-krasota-zhe-say-mo-snova-uvelichila-guby-i-pohvastalas-imi-pered-fanatami-video/