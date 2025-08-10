Концерт Джей Ло в Алматы состоится сегодня: готов ли Центральный стадион

В Алматы сегодня состоится долгожданное для жителей мегаполиса событие - концерт Дженнифер Лопес. В акимате города сообщили, что Алматы готов ко встрече с мировой звездой, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате Алматы, накануне на Центральном стадионе мегаполиса шла финальная подготовка к концерту мировой звезды, который состоится сегодня, 10 августа.

"Более 220 специалистов в круглосуточном режиме монтируют многоуровневую сцену, настраивают свет и звук, обустраивают фан-зоны и VIP-пространства.

Все готово, чтобы 10 августа Алматы стал центром мировой поп-музыки и подарил зрителям грандиозное шоу Джей Ло", - отмечается в сообщении.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

Алматинцев предупредили об ограничениях на дорогах в день концерта. Также накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.

Накануне стало известно, что команда Джей Ло уже прибыла в Алматы.

Добавим, что концерт Джей Ло в Астане прошел 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.

После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.

