Токаев выступил на Общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН (видео)
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает NUR.KZ.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
Отметим, в Нью-Йорке президент Казахстан уже провел ряд встреч.
Токаев встретился со старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, который пообещал обеспечить Казахстан высокоскоростным интернетом.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом. Выяснилось, что Казахстан и США подписали соглашение о покупке новых вагонов на сумму около 4,2 млрд долларов.
После этого Трамп опубликовал восторженный пост, в котором поздравил Токаева с "замечательной покупкой".
Еще глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
Также Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо этого президент встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке.
Еще состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
