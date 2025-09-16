"Первым осудил поступок": Катар обратился к Казахстану из-за позиции в конфликте с Израилем

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил Казахстан за то, что наша страна стала первой, где осудили военную акцию израильских военных в Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в столице Катара Дохе. Спикер Палаты выступил на пленарном заседании, изложив позицию нашей страны по вопросам разрешения международных конфликтов.

На полях саммита Ерлан Кошанов встретился с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Сообщается, что эмир Катара "высоко оценил поддержку Казахстана" и выразил признательность за позицию страны в отношении военных действий, предпринятых израильскими властями.

"Я прекрасно знаю, что Казахстан первым осудил этот поступок и поддержал Катар. Спасибо за это. Я горжусь нашими особыми братскими, дружескими отношениями с президентом Казахстана", - сказал Тамим бен Хамад Аль Тани.

Председатель мажилиса отметил, что в настоящее время Ближний Восток столкнулся с серьезными геополитическими вызовами и проведение чрезвычайного саммита обусловлено резким обострением международной ситуации.

"Казахстан жестко осуждает военные действия Израиля на территории государства Катар. Наш президент Касым-Жомарт Токаев первым выступил с этой позицией и выразил решительную поддержку Катару. Из каких бы целей ни исходила совершенная атака, такие действия совершенно недопустимы. Это нарушает суверенные права Катара и противоречит принципам международного права.

Такое нападение наносит ущерб не только безопасности отдельно взятой страны, но и спокойствию и суверенитету всех государств, которые руководствуются основами международного порядка", - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер мажилиса также озвучил позицию Казахстана по вопросам урегулирования международных конфликтов.

"Любой кризис должен решаться путем мирного диалога на основе устава ООН и норм международного права. Президент Казахстана призывает к обеспечению незыблемости этих принципов и полноправному руководству ими в разрешении конфликтов. Практика показывает, что применение военной силы всегда вызывает только новую волну насилия, приводит к гибели невинных людей", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он также остановился на трагических событиях, происходящих в Газе. Кошанов отметил, что с самого начала конфликта президент Казахстана постоянно призывает к немедленному прекращению военных действий в Секторе Газа и помощи его жителям.

Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару. Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.

