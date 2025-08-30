"Вторая встреча в течение двух месяцев": Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      "Вторая встреча в течение двух месяцев": Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

      Опубликовано:

      Переговоры лидеров Казахстана и Китая
      Переговоры. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили казахско-китайские отношения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе Тяньцзине. Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

      "Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания", - сказал Токаев.

      Президент Казахстана отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне. Так, в прошлом году был достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 млрд долларов.

      "Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай - крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть культурный центр Казахстана в Пекине", - подчеркнул президент.

      А председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне

      Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

      "Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений. Под Вашим председательством был успешно проведен Второй саммит "Китай - Центральная Азия". Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам.

      Китай и Казахстан - стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка. Обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы. Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", - сказал Си Цзиньпин.

      В ходе переговоров были рассмотрены пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

      Подчеркнута важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта, сельского хозяйства.

      Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

      Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

      А 16 июня Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.

      По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.

      Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.

      Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.