"Вторая встреча в течение двух месяцев": Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили казахско-китайские отношения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил председателя Си Цзиньпина за теплый прием в историческом городе Тяньцзине. Он подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Казахстан всецело поддерживает председательство Вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и активно участвует в продвижении ее широкой повестки. Хочу поздравить Вас с 80-летием Победы во Второй мировой войне и 80-летием Победы Китая над японским милитаризмом. Героический подвиг всего китайского народа, внесшего огромный вклад в Победу над фашизмом и проявившего беспримерное мужество, подлинный патриотизм и несгибаемую волю, безусловно, заслуживает глубокого уважения и всеобщего признания", - сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что при активной поддержке Си Цзиньпина казахско-китайские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне. Так, в прошлом году был достигнут самый высокий показатель двустороннего товарооборота в 44 млрд долларов.

"Положительная динамика сохраняется и в этом году. Китай - крупнейший торговый партнер Казахстана. Продолжается реализация крупных совместных проектов. В рамках визита планирую принять участие в заседании казахско-китайского Делового совета и встретиться с руководителями ряда крупнейших компаний Китая. Отрадно также, что 2025 год проходит под эгидой Года китайского туризма в Казахстане. Созданы благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обогащения. Ярким примером служит открытие второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане. Выражаю Вам огромную благодарность за решение открыть культурный центр Казахстана в Пекине", - подчеркнул президент.

А председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне

Он отметил, что Пекин придает важное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.

"Наша вторая встреча в течение всего двух месяцев в полной мере демонстрирует высокий уровень и уникальный характер китайско-казахских отношений. Под Вашим председательством был успешно проведен Второй саммит "Китай - Центральная Азия". Мы подписали ряд важных документов, заложивших дух китайско-центральноазиатского сотрудничества и открывших новую главу в диалоге Китая и стран Центральной Азии. Мы также достигли новых стратегических договоренностей в китайско-казахских отношениях, придав новый мощный импульс двусторонним контактам.

Китай и Казахстан - стратегические партнеры, которых связывают взаимопонимание и взаимное доверие независимо от того, как меняется международная обстановка. Обе страны неизменно следуют принципам добрососедства и дружбы, открытости и взаимовыгодного сотрудничества, а также общему курсу на построение сообщества единой судьбы. Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы, а также постоянно укреплять и расширять всестороннее сотрудничество для вывода китайско-казахских отношений на качественно новый уровень", - сказал Си Цзиньпин.

В ходе переговоров были рассмотрены пути укрепления торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Подчеркнута важность наращивания товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, цифровизации и искусственного интеллекта, сельского хозяйства.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

А 16 июня Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Тогда лидеры двух стран повели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, отметив символизм того, что его визит в Казахстан совпал с этим событием.

По итогам переговоров подписано 24 межправительственных и межведомственных документа. Председатель КНР Си Цзиньпин в Акорде выразил благодарность президенту Казахстана за теплый прием на казахской земле.

Также в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия -Китай", в котором приняли участие президенты шести стран. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.

Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью. После Токаев, Си Цзиньпин и президенты стран Центральной Азии подписали Астанинскую декларацию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.