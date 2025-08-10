Урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией: Токаев переговорил с Алиевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии Президента США Дональда Трампа.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе.

Глава нашего государства подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера – Президента Ильхама Алиева.

Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

Глава Азербайджана поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании многостороннего сотрудничества с Казахстаном.

Также, как сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в Telegram-канале, завтра, 11 августа, состоится телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

