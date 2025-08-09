Токаев прокомментировал подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув роль посредничества США и вклад Казахстана, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем Телеграм-канале.

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением.

Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира.

По мнению Главы государства, подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии Президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.

Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора.

Там состоялись министерские переговоры", - написал пресс-секретарь Токаева.

Напомним, лидеры Армении и Азербайджана в пятницу в Вашингтоне, при участии президента США Дональда Трампа, подписали декларацию о мирных отношениях между двумя странами. Это произошло после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В документе, за подписью премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорится о необходимости продвижения к подписанию и ратификации уже согласованного мирного договора.

Кроме того, Армения и Азербайджан договорились о создании крупного транзитного коридора, который будет назван "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Он соединит материковый Азербайджан и его Нахичеванский регион, граничащий с союзником Баку Турцией, через территорию Армении.

В апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

В марте этого года стороны утвердили текст мирного соглашения, а в начале июля Пашинян и Алиев встретились в Абу-Даби. СМИ писали, что они обсудили все существующие между странами разногласия - от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении.

