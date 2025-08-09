Алиев и Пашинян подписали в США декларацию о мирных отношениях Армении и Азербайджана

В Вашингтоне состоялось подписание соглашения о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Как сообщает издание, после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа.

"Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе. Сегодня мы пишем новую великую историю", - заявил Алиев.

Армянский премьер-министр добавил, что это соглашение "открывает главу мира".

"Мы закладываем фундамент для лучшей истории, чем та, что была в прошлом", - добавил он.

На совместной пресс-конференции с двумя лидерами выступил также президент США.

"Эти страны обязуются навсегда прекратить боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга", - сказал Трамп.

Также Армения и Азербайджан договорились о создании крупного транзитного коридора, который будет назван "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Он соединит материковый Азербайджан и его Нахичеванский регион, граничащий с союзником Баку Турцией, через территорию Армении.

Он также укрепляет позиции Азербайджана как важнейшего транспортно-логистического узла в мировом масштабе. Изначально Азербайджан не хотел вовлекать в этот процесс третьи стороны и предпочитал, чтобы он находился под контролем Баку, без участия США, Европы или России.

По словам чиновников, новый "Маршрут Трампа" будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а США передадут землю в субаренду консорциуму по инфраструктуре и управлению, сообщили официальные лица.

Издание также пишет, что подписание мирного соглашения в Вашингтоне при участии президента США свидетельствует о том, что Баку и Ереван окончательно отдалились от Москвы и, по всей видимости, сместили фокус своей внешней политики на Запад.

Напомним, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

В марте этого года стороны утвердили текст мирного соглашения, а в начале июля Пашинян и Алиев встретились в Абу-Даби. СМИ писали, что они обсудили все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении.

А накануне президент США Дональд Трамп заявил об "историческом саммите мира" - в Белом доме встретятся Алиев и Пашинян.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.