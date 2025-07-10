Следующий шаг — мир? О чем договорились Алиев и Пашинян

На встрече лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби обсуждались все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеванью и основной территорией Азербайджана через территорию Армении, сообщает азербайджанское информагентство APA.

Переговоры продлились больше четырех часов. Они проходили в разных форматах — как один на один, так и с участием министров иностранных дел и советников.

Новый импульс переговорам дал разлад Баку с Москвой, а также поддержка скорейшего примирения между двумя странами со стороны Турции и США. Россия оказалась исключена из процесса, хотя долгое время была посредником между двумя странами.

«Даже без конкретных объявлений сам факт того, что они встретились и обсудили ключевые вопросы, является важным шагом», написала в твиттере Олеся Вартанян, специалист по Карабахскому конфликту.

Провластные издания с обеих сторон писали о встрече как о судьбоносном моменте в истории региона и о деструктивных силах, якобы пытающихся сорвать мирный процесс — имеется в виду Москва. МИД России официально поддерживает нормализацию между двумя странами.

Нормализация отношений в самих конфликтующих странах рассматривается как возможность ограничить российское присутствие на Южном Кавказе.

Влияние Москвы ослабло с 2022 года после вторжения в Украину, но и в Баку, и в Ереване опасаются, что в Кремле захотят вернуть утерянные позиции, особенно в случае заключения перемирия на украинском фронте.

Историческая встреча?

Встреча в ОАЭ ознаменовала первые прямые переговоры Алиева и Пашиняна — до этого два лидера встречались только с участием посредников или на полях многосторонних саммитов. Она является кульминацией нескольких лет работы. Над мирным договором, который уже составлен, но еще не подписан, работали главы МИД двух стран; рабочие группы по делимитации границы возглавляют вице-премьеры; прямой канал связи существует и между советниками двух лидеров, Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым.

Но встреча также показала, что общего желания уйти из сферы влияния России недостаточно, чтобы моментально перечеркнуть десятилетия вражды между государствами и недоверия между двумя лидерами, которые еще недавно воевали друг с другом. Несмотря на сближение позиций, на встрече не произошло прорыва ни по одному из вопросов — не было объявлено и о возможном месте и дате подписания мирного договора. Ничего конкретного не было сказано и об открытии коммуникаций.

Мирный процесс был инициирован Азербайджаном после его победы в войне 2020 года, но Армения не сразу согласилась в нем участвовать. В Ереване видели в позиции Баку попытку победителя навязать мир побежденному — и предпочитали вести переговоры через посредников, главным из которых была Россия.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину и показательного нейтралитета Москвы в эскалациях, где под атаку попала территория Армении, мышление в Ереване стало меняться.

Пашинян согласился обсуждать мирный договор — но посредников сменили на Евросоюз и США. Однако и это не продвинуло дело — пока переговоры не стали происходить без посредников, напрямую между двумя сторонами.

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