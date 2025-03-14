Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Азербайджан и Армения утвердили текст мирного соглашения

Опубликовано:

Флаги Азербайджана и Армении
Флаги Азербайджана и Армении. Иллюстративное фото: Wong Yu Liang/Getty Images

МИД Азербайджана и Армении сообщили о завершении переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, передает NUR.KZ.

На официальном сайте МИД Азербайджана опубликовано заявление по поводу соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией.

"С удовлетворением отмечаем завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Мы также подтверждаем давнюю и принципиальную позицию Азербайджана о том, что внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является предпосылкой для подписания согласованного текста.

Кроме того, мы подчеркиваем необходимость формального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы и связанных с ней структур ОБСЕ", - сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами.

В свою очередь, официальный комментарий опубликован также и на официальном сайте МИД Армении. В нем указано, что ранее Армения по дипломатическим каналам информировала Азербайджан том, что "принимает предложения по двум несогласованным статьям соглашения".

В министерстве также подчеркнули, что именно МИД Армении предложило опубликовать совместное заявление об утверждении текста проекта мирного соглашения и завершении переговоров по его согласованию.

"Официальный Баку предпочел выступить с заявлением в одностороннем порядке. МИД Республики Армения подтверждает факт согласования проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", а также завершения переговоров по согласованию этого проекта.

Таким образом, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать обсуждения с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения", - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227896-azerbaydzhan-i-armeniya-utverdili-tekst-mirnogo-soglasheniya/