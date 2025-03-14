Азербайджан и Армения утвердили текст мирного соглашения

МИД Азербайджана и Армении сообщили о завершении переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, передает NUR.KZ.

На официальном сайте МИД Азербайджана опубликовано заявление по поводу соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией.

"С удовлетворением отмечаем завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Мы также подтверждаем давнюю и принципиальную позицию Азербайджана о том, что внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана является предпосылкой для подписания согласованного текста.

Кроме того, мы подчеркиваем необходимость формального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы и связанных с ней структур ОБСЕ", - сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами.

В свою очередь, официальный комментарий опубликован также и на официальном сайте МИД Армении. В нем указано, что ранее Армения по дипломатическим каналам информировала Азербайджан том, что "принимает предложения по двум несогласованным статьям соглашения".

В министерстве также подчеркнули, что именно МИД Армении предложило опубликовать совместное заявление об утверждении текста проекта мирного соглашения и завершении переговоров по его согласованию.

"Официальный Баку предпочел выступить с заявлением в одностороннем порядке. МИД Республики Армения подтверждает факт согласования проекта "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", а также завершения переговоров по согласованию этого проекта.

Таким образом, мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начать обсуждения с Азербайджанской Республикой о сроках и месте подписания соглашения", - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле прошлого года между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Тогда речь шла о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые Армения согласилась вернуть Азербайджану.

Кроме того, тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по данным переговорам. Глава государства заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Переговоры действительно состоялись, тогда главы МИД двух стран приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.