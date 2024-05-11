Переговоры между Арменией и Азербайджаном завершились в Алматы

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении подвели итоги переговоров, которые проходили 10 и 11 мая в Доме дружбы в Алматы, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале МИД Азербайджана, 10-11 мая 2024 года в Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Главы ведомств приветствовали прогресс в делимитации границ и достигнутые в связи с этим соглашения.

Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия.

В рамках визита министры отдельно встретились с заместителем премьер-министра Казахстана, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в двустороннем, а также в трехстороннем формате.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Об этом же говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Армении. Уточняется, что глава ведомства Арарат Мирзоян также выразил признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Ранее корреспондент NUR.KZ, находившийся на месте событий, отмечал, что к встрече высокопоставленных гостей готовились задолго до начала переговоров.

Сама же встреча министров иностранных дел началась с церемонии приветствия, которая прошла за круглым столом с участием министров Казахстана Мурата Нуртлеу, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна.

Казахстанский министр отметил, что Алматы часто был в эпицентре важных исторических событий для многих стран СНГ. В пример он привел Алматинскую декларацию 1991 года, которую тогда подписали 11 стран бывшего СССР.

Поэтому, отметил глава МИД РК, не случайно для переговоров был выбран именно этот город. В завершение своего выступления он добавил, что Армения и Азербайджан являются важными стратегическими партнерами Казахстана.