"Не просим менять политику": спецпосланник ЕС - о позиции Казахстана по антироссийским санкциям

Посланник ЕС Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане высказался о казахстанских компаниях, которые попали в санкционный список Евросоюза, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэвид О'Салливан пояснил, что в третьих странах определяются компании, которые активно вовлечены в незаконную торговлю санкционных товаров, то есть незаконно продают санкционные товары в Россию.

"При выявлении таких компаний мы незамедлительно включаем их в список. Это также означает, что и европейские компании не смогут вести дела с такими компаниями в третьих странах. Мы выявляем их по всему миру - множество компаний, например, в Иране, Китае, Индии и в других странах.

Казахстанские компании также были выявлены в ходе такой проверки. Но хотелось бы подчеркнуть, что они включены в список только из-за того, что были вовлечены в незаконную торговлю и содействовали. У нас были доказательства того, что они содействуют российской военно-промышленной индустрии. Это было сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных нами", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что две казахстанские компании были добавлены в санкционный список.

"Не только по Казахстану, но и по всему миру, после полномасштабного вторжения России, появились фиктивные компании-однодневки с единственной целью - обхода санкций. Если компании не были активны до введения санкций и до вторжения, если не были хорошо известны, и только после санкций и вторжения вышли на рынок - это показатель того, что, возможно, они участвуют в незаконной торговле. Но этого недостаточно.

Мы проводим детальный анализ компании, проверяем его торговые отношения. Проверяем товары, которыми он торговал до этого. То есть, проводится системный анализ. И, конечно же, предпочитаем работать с правительствами, чтобы найти решение на систематическом уровне, а не просто добавлять отдельные компании в список. Но когда нет другого выходы - мы добавляем", - пояснил спецпосланник.

В завершение Дэвид О'Салливан снова озвучил позицию ЕС.

"Я считаю, что мы четко выразили свою позицию, говоря о том, что мы уважаем позицию Казахстана, и не просим поменять политику в этом отношении. Все, чего мы хотим, чтобы территория Казахстана, юрисдикция Казахстана не была использована для обхода санкций, для незаконной торговли санкционными товарами и, в особенности, теми товарами, которые имеют военное назначение. И это единственное, о чем мы просим наших партнеров по всему миру - не допускать торговлю таких товаров, которые попали под наши санкции", - подчеркнул Дэвид О'Салливан.

До этого посланник ЕС Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане рассказал о том, есть ли риски обхода антироссийских санкций через Казахстан.

А летом прошлого года специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказывал, какие риски существуют для Казахстана на фоне антироссийских санкций.

При этом в феврале прошлого года ЕС ввел санкции против казахстанской компании ТОО "Elem group". В апреле прошлого года во время своего визита в Астану Дэвид О’Салливан сообщал, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

Осенью прошлого года стало известно, что несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании. По данным британского правительства, оказавшиеся под санкциями компании занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.

До этого министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.

А в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

Мы также писали, что в августе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, ныне также занимающий пост министра нацэкономики, дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.