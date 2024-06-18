Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал, какие риски существуют для Казахстана на фоне антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге в Астане Дэвид О'Салливан заявил, что с казахстанской стороны возникли пару проблемных вопросов, которые сейчас обсуждаются.

"Вопрос касался функциональности и функционирования трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум - прим.ред.). Казахстан является крупнейшим поставщиком нефти на рынок ЕС, что мы очень ценим. Еще одним важным вопросом были замороженные активы Евразийского банка развития. Мы над этим вопросом очень усиленно работали и, благодаря нашей активной работе, и помощи бельгийских коллег, мы смогли разморозить данные активы и сейчас они направляются на проекты, которые будут реализовываться в Казахстане", - отметил он.

Еще один конкретный вопрос, по его словам, касался санкционного режима.

"Это мой третий визит. Наша обеспокоенность состоит в том, что из Казахстана может произойти реэкспорт санкционных товаров в Россию. Мы видим значительный рост импорта в Казахстан и обеспокоены тем, что они могут быть перенаправлены в Россию...

С самого моего первого визита мы просили Казахстан обратить особое внимание на малую часть продуктов, которые попали под санкции. Мы их называем "товары высокой приоритетности", перечислены 50 позиций. Я предпочитаю называть их "изделия, найденные на поле боя", так как эти изделия были найдены нашими украинскими коллегами в российских вооружениях на поле боя. Они имеют ценность для вооружений и несут разрушающий характер в войне. Мы достигли определенного прогресса в этом вопросе с апреля 2023 года. Мы видим существенный спад в показателях импорта и реэкспорта данных изделий через Казахстан", - добавил он.

Спикер, в целом, положительно оценил уровень сотрудничества и взаимодействия, который сейчас есть с Казахстаном.

"Всегда будут вызовы и проблемы, но мы готовы их поднимать, обсуждать и находить пути решения. В целом, я надеюсь на дальнейшее хорошее развитие наших взаимоотношений в более широком контексте.

Хотелось бы четко прояснить, что мы с самого начала анонсировали нашу позицию о том, что мы уважаем позицию Казахстана не присоединяться к санкциям и мы никогда не просили Казахстан делать этого. Все, что мы просим от Казахстана - это не допустить обхода санкций через территорию Казахстана, чтобы страна не стала платформой для обхода санкций, которые были введены странами "Большой семерки".

Мы благодарны Казахстану за его заверения и гарантии того, что такого не произойдет и того, что изделия военного назначения не будут перенаправлены или реэкспортированы в Россию", - резюмировал спикер.

Позже Дэвид О'Салливан рассказал, когда и при каких условиях могут быть сняты санкции с России. По его словам, переговоры по снятию и отмене санкций начнутся, если Россия прекратит агрессивные действия и выведет войска из Украины. При этом, он указал на наличие ряда условий.

"Но даже в этом случае останется еще много вопросов, которые нужно будет решить: военные преступления, кто будет нести ответственность, кто будет платить за разрушенную гражданскую инфраструктуру в Украине. Мой ответ, что санкции с нами на долгое время", - сказал спецпосланник ЕС.

Напомним, сегодня Дэвид О'Салливан высказался о возможности упрощения визовых процедур.

"Отрадно отметить, что мы смогли запустить переговоры по упрощению визовых процедур, что привнесет свой вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества и обмена", - сказал спецпосланник.

На прошлой неделе глава Национального банка Казахстана рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Ранее Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

А в феврале этого года ЕС ввел санкции против казахстанской компании ТОО "Elem group". В апреле прошлого года во время своего визита в Астану Дэвид О’Салливан сообщал, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.