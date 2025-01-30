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О рисках перепродажи санкционных товаров через Казахстан заявили в ЕС

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Надпись "Санкции"
Санкции. Иллюстративное фото: CatLane/Getty Images

Посланник ЕС Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане рассказал о том, есть ли риски обхода антироссийских санкций через Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что нас действительно волнует, это то, что некоторые недобросовестные представители бизнеса могут видеть и использовать Казахстан как платформу для обхода санкций. И, воспользовавшись этим, перепродавать продукцию, произведенную в ЕС, которая представляет позиции высоких технологий", - сказал Дэвид О'Салливан.

Спецпосланник пояснил, что эта продукция может быть использована в вооружении Российской Федерации.

"Например, в ракетах, дронах, артиллерии, которые, в свою очередь, используют для того, чтобы убивать граждан Украины. В связи с этим мы довольны тем сотрудничеством, которое у нас установилось с Казахстаном в недопущении обхода санкций…

За время нашей работы мы видим значительный прогресс - снижение объема экспорта такой продукции в РФ (стратегически важных товаров на российский рынок для того, чтобы не поддерживать военно-промышленный комплекс и предоставить незаконный экспорт данных товаров - прим. автора). И считаю, что, продолжая наше сотрудничество в таком же конструктивном русле, мы сможем найти решения насущных проблем", - уверен спикер.

Напомним, летом прошлого года специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал, какие риски существуют для Казахстана на фоне антироссийских санкций.

При этом в феврале прошлого года ЕС ввел санкции против казахстанской компании ТОО "Elem group". В апреле прошлого года во время своего визита в Астану Дэвид О’Салливан сообщал, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

Осенью прошлого года стало известно, что несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании. По данным британского правительства, оказавшиеся под санкциями компании занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.

До этого министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.

А в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

При этом стоит также отметить, что в августе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, ныне также занимающий пост министра нацэкономики, дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2216606-o-riskah-pereprodazhi-sankcionnyh-tovarov-cherez-kazahstan-zayavili-v-es/