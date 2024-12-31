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Завершена сделка по купле-продаже акций Qazaq Air

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Самолет Qazaq Air
Самолет. Иллюстративное фото: flyqazaq.com

В АО "Самрук-Қазына" объявили о подписании договора купли-продажи акций АО "QAZAQ AIR" с консорциумом инвесторов, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как сообщается на сайте АО "Самрук-Қазына", 24 декабря 2024 года между АО "Самрук-Қазына" и консорциумом в составе ЧК "Central Asia Aviation Holdings Limited" (входит в группу вьетнамского конгломерата Sovico Group JSC) и ЧК "Kazasia Holdings Limited" был подписан пакет документов, в том числе договор купли-продажи.

Договор купли-продажи вступил в законную силу после принятия 27 декабря 2024 года отдельного постановления правительства РК "О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций акционерного общества "QAZAQ AIR" № 1130.

При этом, по информации фонда, сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.

Целью сделки является дальнейшее развитие отечественного рынка гражданской авиации, в том числе за счет повышения конкуренции, интенсификации международных регулярных рейсов из/в Республику Казахстан, создания рабочих мест и др.

Ожидается, что это также положительно скажется и на смежных секторах экономики страны - логистической сфере, торговле, туризме и прочих.

Об авиакомпании

Основанная в 2015 году, QAZAQ AIR сейчас - региональная авиакомпания, специализирующаяся на внутренних перевозках, включая маршруты в удаленные районы страны.

Флот авиакомпании состоит из пяти турбовинтовых самолетов Bombardier Dash 8-Q400, способных выполнять рейсы на расстояние до 1 000 километров.

Покупатель был выбран в результате конкурентного отбора после двух несостоявшихся открытых двухэтапных конкурсов. Как подчеркивают в фонде, предложение Sovico Group JSC оказалось наиболее привлекательным, включающим крупные инвестиции и долгосрочный план развития авиакомпании.

О Sovico Group JSC и Kazasia Holdings Limited

Sovico Group JSC - инвестиционный конгломерат Вьетнама, с опытом в авиации, банковской сфере, финансовых услугах, инновациях и возобновляемой энергетике. Группа вместе со своими аффилированными лицами является основным акционером авиакомпании VietJet Air.

Kazasia Holdings Limited, полностью казахстанская компания, была выдвинута Sovico Group JSC для создания партнерства и совместного управления QAZAQ AIR вместе с Фондом.

Основные условия сделки

Отмечается, что в соответствии с условиями договора купли-продажи инвесторы будут способствовать стратегической трансформации и развитию QAZAQ AIR, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости.

Sovico Group JSC, как стратегический инвестор, обязуется поддерживать рост авиакомпании через значительные инвестиции и профессиональный опыт.

Эти меры включают планы по увеличению парка QAZAQ AIR на 20 самолетов Boeing 737 Max или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет с использованием успешной франчайзинговой модели и технического ноу-хау VietJet для повышения конкурентоспособности и качества услуг.

Договор купли-продажи предусматривает возможность потенциальной будущей продажи доли Фонда. В течение следующих пяти лет в рамках опционного соглашения Samruk-Kazyna сможет продать оставшиеся 49% акций QAZAQ AIR местному инвестору или консорциуму.

Напомним, в августе прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Қазына" объявил о продаже акций компании. Начальная и минимальная цена акций составляла 10 млрд 200 млн тенге.

Однако в ноябре конкурс признали несостоявшимся. Тогда же стало известно, что вьетнамский лоукостер может купить авиакомпанию.

В декабре передачу авиакомпании еще раз обсуждали на заседании правительства. В январе этого года "Самрук-Қазына" вновь объявила о начале конкурса по реализации акций авиакомпании Qazaq Air.

В феврале управляющий директор по развитию и приватизации "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в кулуарах сената объяснила, почему неудачно завершились предыдущие попытки продать Qazaq Air.

В мае о покупке Qazaq Air вьетнамской компанией высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

В ноябре детали покупки Qazaq Air вьетнамским перевозчиком озвучили в Минтрансе. Вице-министр Талгает Ластаев сообщил, что сделка будет закрыта до конца года.

В декабре на правительственном часе в мажилисе сообщили об окончании ключевых переговоров по покупке вьетнамцами доли в Qazaq Air.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207237-zavershena-sdelka-po-kuple-prodazhe-akciy-qazaq-air/

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