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Токаев открыл в Астане сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Опубликовано:

Флаги стран участниц ОДКБ
Флаги стран участниц ОДКБ. Фото: Акорда

В Астане началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в приветственном слове заявил, что ОДКБ сейчас востребована в качестве гаранта безопасности для всех стран участниц.

"ОДКБ - это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств.

В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран участниц, повышения эффективности механизмов, оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитие возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконные обороты наркотиков. В плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ", - заявил Токаев.

Он отметил, что вопросы коллективной безопасности также были рассмотрены сегодня министрами иностранных дел и обороны стран ОДКБ. Кроме международного сотрудничества и взаимодействия в оборонной сфере также был обсужден вопрос празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня нашему вниманию будет представлена соответствующее заявление Совета коллективной безопасности. (…) Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня нам предстоит обменяться мнениями о международной и региональной ситуации, оценить ее влияние на безопасность государства членов ОДКБ.

Мы также заслушаем информацию о работе по широкому спектру направлений сотрудничества в рамках ОДКБ и подведем итоги деятельности за прошедший период. Позвольте на правах председательствующего объявить очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ открытой", - добавил Токаев.

Добавим, как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом ОДКБ. Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193053-tokaev-otkryl-v-astane-sessiyu-sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb/

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