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Токаев и Путин выступили на форуме в Астане

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, находящийся в Астане с государственным визитом, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Приветствуя участников, Токаев отметил, что за два десятилетия Форум превратился в эффективную площадку, где задается тон укреплению стратегического партнерства между нашими странами.

"Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленной кооперации демонстрирует стабильную динамику роста. Действительно, товарооборот растет. В прошлом году он достиг впечатляющих 27 млрд долларов. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана. Совокупный объем прямых российских инвестиций приблизился к 25 млрд долларов. Существенно вырос ежегодный приток инвестиций, увеличившись по итогам прошлого года в два раза – до 3 млрд долларов. В Казахстане успешно функционируют 23 тыс. российских и совместных компаний, что составляет почти половину всех наших предприятий с иностранным участием", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении глава нашего государства подробно остановился на ключевых вопросах межотраслевого взаимодействия двух стран. По его мнению, сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня.

"Вместе с компанией "Лукойл" мы приступили к разработке крупного морского месторождения "Каламкас-море – Хазар". Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией "Сибур" в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны. В сентябре текущего года началось строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Совместно с компанией "Татнефть" реализуется проект по выпуску бутадиена мощностью 340 тыс. тонн в год. Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с "Газпромом" о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что год назад было подписано Межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России, реализация которого позволит укрепить фундамент партнерства сторон в энергетической сфере

"Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Довольно активно развивается наше партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии. При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии", – заметил глава государства.

По его словам, в текущем году исполнилось пять лет с начала реализации Программы совместных действий в области производственной кооперации. В рамках программы было реализовано 93 совместных проекта с общим объемом инвестиций почти 18,5 млрд долларов, что позволило создать более 22 тыс. рабочих мест.

"В этом году при участии "Татнефти" в городе Сарани был запущен завод по производству шин проектной мощностью 3,5 млн единиц в год. В сотрудничестве с компанией «КАМАЗ» углубляется локализация производства машиностроительного оборудования. В октябре текущего года в Костанае состоялся запуск масштабного проекта по производству чугунного литья мощностью до 40 тыс. тонн в год. В следующем году ожидается открытие завода по выпуску компонентов ведущих мостов. В настоящее время реализуется еще 49 проектов с общим объемом инвестиций более 29,5 млрд долларов и созданием порядка 20 тыс. рабочих мест", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как было отмечено далее, Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в агропромышленной сфере

"В этом году наши аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур – почти 27 млн тонн. Это особенно символично в год 70-летнего юбилея с начала освоения казахстанской целины. Кроме того, мы начали реализацию целого ряда масштабных проектов, направленных на снижение импортозависимости по ключевым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тыс. тонн. Намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тыс. тонн мяса в год, а также 11 яичных птицефабрик, которые смогут производить 850 млн яиц в год. В агропромышленной сфере наши страны обладают поистине колоссальным экспортным потенциалом. Убежден, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Это наносит очевидный вред интеграции. Напротив, мы можем объединить усилия, чтобы стать ключевым продовольственным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран", – сказал он.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев обозначил укрепление транспортно-логистического каркаса на всем евразийском пространстве. По его мнению, для Казахстана, как и для России, это имеет стратегическое значение. Наша страна до 2030 года намерена отремонтировать 11 тыс. и построить более 5 тыс. километров новых железных дорог.

"Важным приоритетом для нас является создание за рубежом сети современных мультимодальных центров и сухих портов. Одним из успешных примеров такого сотрудничества стало строительство нового транспортно-логистического центра на станции Селятино на территории Российской Федерации. На противоположном конце транзитного коридора сбор грузов будет осуществляться на недавно построенном казахстанском терминале в китайском городе Сиане. Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай – Казахстан – Россия", – подчеркнул Глава нашего государства.

Президент также затронул вопросы развития туристического сектора. Он сообщил, что Казахстан предоставляет безвизовый режим для граждан 86 государств и имеет прямое авиасообщение с 31 страной мира. Кроме того, принимаются последовательные меры для повышения транспортной доступности ключевых курортных зон.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что совместные усилия по расширению торгово-экономического сотрудничества позволяют сторонам адаптироваться к современным вызовам и создают прочную основу для устойчивого роста экономик двух стран

"Нужно сохранить заданный высокий уровень нашего многогранного взаимодействия. Важно продолжать работу по упрощению трансграничных процедур и устранению торгово-логистических барьеров, чтобы обеспечить благоприятные условия для казахстанского и российского бизнеса. Уверен, подписанный в рамках Форума солидный пакет соглашений, а также высказанные конкретные инициативы не только раскроют существенный потенциал межрегиональной кооперации, но и придадут мощный импульс развитию экономик наших стран, – подытожил свое выступление Токаев.

Напомним, что президент России прибыл с государственным визитом сегодня. В аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе.

Также в пресс-службе Акорды показывали церемонию встречи Путина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193435-tokaev-vystupil-na-forume-v-astane/

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