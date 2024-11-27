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О чем говорили Токаев и Путин на переговорах в расширенном составе (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшихся переговоров в узком формате, в ходе которых был обсужден широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Что касается нашего сотрудничества, мы пришли к единому мнению, дали соответствующие поручения правительствам. Впереди у нас очень большая работа. Констатирую, что наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику. Наша задача состоит в том, чтобы это сотрудничество не снижало оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии", – заявил глава государства.

Делегация России
Делегация России. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на состоянии торгово-экономических связей Казахстана и России. По его словам, взаимная торговля неуклонно растет, и имеется хорошая возможность в ближайшее время довести двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов. Позитивные тенденции сохраняются и в сфере инвестиций.

"На сегодня совместно реализовано 93 проекта с общим объемом инвестиций 18,3 млрд долларов, благодаря чему в Казахстане создано более 22 тысяч новых рабочих мест. В повестке находятся еще 49 проектов с объемом инвестиций порядка 29,5 млрд долларов с потенциалом создания более 20 тысяч рабочих мест", – отметил президент Казахстана.

Владимир Путин заявил, что взаимодействие между Москвой и Астаной продолжает активно развиваться по всем направлениям.

Переговоры в расширенном составе
Переговоры. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Действительно, Казахстан – это наш стратегический партнер и надежный союзник. Когда мы обсуждали вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках нашего двустороннего процесса. Но самое главное заключается в том, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. Не знаю ни одного вопроса, который мы не могли бы совместно решить. При таком настрое мы будем добиваться больших успехов. И то, что Казахстан под Вашим руководством добивается впечатляющих результатов, нас тоже очень радует, потому что объем сотрудничества увеличивается. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется, становится интересным и взаимовыгодным для обеих сторон", – подчеркнул президент России.

В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

Перед этим состоялись переговоры в узком составе. Президент РФ пригласил Токаева на неформальную встречу в Петербурге и торжества по случаю 80-й годовщины победы в ВОВ.

Путин прилетел в Астану сегодня вечером. В аэропорту столицы его встретил Токаев. Пресс-служба Акорды показала церемонию встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193422-tokaev-provel-peregovory-s-putinym-v-rasshirennom-sostave/

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