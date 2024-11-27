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Президент Кыргызстана прилетел в Астану (фото)

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Қазақ тілінде оқу
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетел сегодня в столицу Казахстана. Информацию корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе правительства.

Завтра, 28 ноября, в Астане состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Сегодня в столицу прибыли президенты России и Беларуси.

Встреча президента Кыргызстана
Встреча президента Кыргызстана. Фото: пресс-служба правительства РК

Напомним, что президент Кыргызстана прилетал в Астану в августе для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония".

Тогда саммит "ЦА+Япония" не состоялся, так как занимавший на тот момент пост премьера Японии Фумио Кисида отменил визит из-за сильного землетрясения на юго-западе страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193431-prezident-kyrgyzstana-priletel-v-astanu/

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