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Лукашенко прибыл в Астану (фото)

Опубликовано:

Самолет Александра Лукашенко
Самолет Александра Лукашенко. Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вечером прибыл в Астану - информацию подтвердили в пресс-службе правительства РК, передает NUR.KZ.

Завтра, 28 ноября, в Астане состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Встреча Александра Лукашенко в Астане
Встреча президента Беларуси. Фото: пресс-служба правительства РК

Напомним, ранее в Астану прибыл российский лидер. Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие лидеры стран.

Отметим, летом глава Беларуси совершал визит в Астану для участия в саммите ШОС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193384-lukashenko-pribyl-v-astanu-foto/

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