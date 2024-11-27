Лукашенко прибыл в Астану (фото)
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вечером прибыл в Астану - информацию подтвердили в пресс-службе правительства РК, передает NUR.KZ.
Завтра, 28 ноября, в Астане состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, ранее в Астану прибыл российский лидер. Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
Визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие лидеры стран.
Отметим, летом глава Беларуси совершал визит в Астану для участия в саммите ШОС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193384-lukashenko-pribyl-v-astanu-foto/