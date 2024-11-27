Лукашенко прибыл в Астану (фото)

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вечером прибыл в Астану - информацию подтвердили в пресс-службе правительства РК, передает NUR.KZ.

Завтра, 28 ноября, в Астане состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Встреча президента Беларуси. Фото: пресс-служба правительства РК

Напомним, ранее в Астану прибыл российский лидер. Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие лидеры стран.

Отметим, летом глава Беларуси совершал визит в Астану для участия в саммите ШОС.