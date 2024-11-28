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Эмомали Рахмон прибыл в Астану (фото)

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Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон. Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК. Сегодня в столице пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Кадрами прибытия лидера Таджикистана поделились в пресс-службе правительства.

Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон. Фото: пресс-служба правительства РК

Отметим, накануне в Астану прибыл глава Беларуси Александр Лукашенко. Позже в казахстанскую столицу прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Кроме того, 27 ноября с государственным визитом в Астану прибыл президент РФ Владимир Путин.

Эмомали Рахмон прибыл в Астану
Эмомали Рахмон прибыл в Астану. Фото: пресс-служба правительства РК

На официальном сайте ОДКБ, говорится, что Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом Организации и состоит из глав государств - членов. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств - членов для реализации этих целей. Сессии СКБ проводятся поочередно в государствах - членах по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193663-emomali-rahmon-pribyl-v-astanu-foto/

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