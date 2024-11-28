Эмомали Рахмон прибыл в Астану (фото)
Опубликовано:
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК. Сегодня в столице пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Кадрами прибытия лидера Таджикистана поделились в пресс-службе правительства.
Отметим, накануне в Астану прибыл глава Беларуси Александр Лукашенко. Позже в казахстанскую столицу прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Кроме того, 27 ноября с государственным визитом в Астану прибыл президент РФ Владимир Путин.
На официальном сайте ОДКБ, говорится, что Совет коллективной безопасности (СКБ) является высшим органом Организации и состоит из глав государств - членов. Он рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств - членов для реализации этих целей. Сессии СКБ проводятся поочередно в государствах - членах по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193663-emomali-rahmon-pribyl-v-astanu-foto/