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Путин пригласил Токаева на неформальную встречу в Петербурге и торжества по случаю 80-й годовщины победы в ВОВ

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства поблагодарил Владимира Путина за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

"Это, без всякого преувеличения, очень важное событие в наших межгосударственных отношениях, которые зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества. Я сегодня внимательно прочитал вашу статью в средствах массовой информации Казахстана. Я тоже опубликовал свою статью в российских средствах массовой информации. Я думаю, что мы очень подробно, как бы в унисон изложили наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного в будущее. В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в это очень непростое время", - отметил президент Казахстана.

Переговоры Токаева и Путина
Переговоры Токаева и Путина. Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.

"Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун визита работали члены правительств, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Мы сегодня примем очень важные документы – это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества", – заявил Глава государства.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием на казахской земле

"Спасибо вам большое. Мы и дружим, и поддерживаем отношения деловые, все развивается самым динамичным образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю увидеть Вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду Вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", – отметил Владимир Путин.

Он высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений и вкратце остановился на повестке своего государственного визита в Казахстан.

"Действительно, к сегодняшним переговорам подготовлен целый ряд документов. Это и Совместное заявление, и целый пакет по различным направлениям нашей деятельности. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот растет, за прошлый год он был почти 28,5 млрд долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 млрд долларов. Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданского общества, образования, науки и культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана. И межрегиональное сотрудничество развивается очень успешно. Сегодня как раз проходит в Уфе очередное мероприятие. Я хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы чувствуем внимание Президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга и ближайшего союзника", – сказал президент России.

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, энергетика, нефтегазовая промышленность, транзит энергоресурсов, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экология и водная политика, образование, наука и культурно-гуманитарные связи.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Отметим, визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице Казахстана пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие оба президента.

Также Акорда показала кадры с торжественной встречи российского президента в резиденции главы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

️По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193393-putin-priglasil-tokaeva-neformalnuyu-vstrechu-v-peterburge-i-torzhestva-po-sluchayu-80-y-godovshchiny-pobedy-v-vov/

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