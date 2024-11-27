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Путин прибыл с государственным визитом в Астану (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня прибыл с государственным визитом в Казахстан - самолет приземлился в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

️В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита.

Отметим, визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице Казахстан пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие оба президента.

В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным, анонсировал открытие представительства КазНУ им. аль-Фараби в Омске, а также поделился, о чем планирует поговорить с российским коллегой в Астане.

А в своей статье глава Российской Федерации выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.

Прочитать полностью статью Владимира Путина можно здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2193323-putin-pribyl-s-gosudarstvennym-vizitom-v-astanu/

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