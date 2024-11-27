Как Путина встречали в Акорде (фото)

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

️По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Отметим, визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице Казахстана пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие оба президента.

В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным, анонсировал открытие представительства КазНУ им. аль-Фараби в Омске, а также поделился, о чем планирует поговорить с российским коллегой в Астане.

А в своей статье глава Российской Федерации выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.

Прочитать полностью статью Владимира Путина можно здесь.