Елки из винограда и горы арбузов: Токаев и Рахмон посетили выставку сельхозпродукции и нацблюд (фото)
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Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале, Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи.
Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи.
Напомним, 22 августа президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.
В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.
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Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.
После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.
Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане и провели встречу в неформальной обстановке.
Сегодня официальный визит Токаева продолжился. Он встретился со спикером палаты парламента Таджикистана, а также провел переговоры с премьером Таджикистана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152645-tokaev-i-rahmon-posetili-vystavku-selhozprodukcii-i-nacionalnyh-blyud/