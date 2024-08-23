Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елки из винограда и горы арбузов: Токаев и Рахмон посетили выставку сельхозпродукции и нацблюд (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале, Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи.

Напомним, 22 августа президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.

Мы также писали, какие именно двусторонние документы подписаны между двумя странами.

Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.

Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане и провели встречу в неформальной обстановке.

Сегодня официальный визит Токаева продолжился. Он встретился со спикером палаты парламента Таджикистана, а также провел переговоры с премьером Таджикистана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152645-tokaev-i-rahmon-posetili-vystavku-selhozprodukcii-i-nacionalnyh-blyud/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie