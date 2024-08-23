Елки из винограда и горы арбузов: Токаев и Рахмон посетили выставку сельхозпродукции и нацблюд (фото)

Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале, Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: Акорда

Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи.

Напомним, 22 августа президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.

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Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.

Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане и провели встречу в неформальной обстановке.

Сегодня официальный визит Токаева продолжился. Он встретился со спикером палаты парламента Таджикистана, а также провел переговоры с премьером Таджикистана.