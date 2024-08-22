Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан (фото)

В аэропорту Душанбе президента Казахстана, прибывшего с госвизитом, встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

Токаев прибыл с госвизитом в Таджикистан. Фото: Акорда

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев прибыл с госвизитом в Таджикистан. Фото: Акорда

Токаев прибыл с госвизитом в Таджикистан. Фото: Акорда

Напомним, ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22-23 августа собирается посетить с государственным визитом Таджикистан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Также напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон буквально недавно был в Астане. Он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также в Астане должен был состояться первый саммит Диалога "Центральная Азия + Япония", однако из-за отмены приезда премьера Фумио Кишиды мероприятие не состоялось.

Эмомали Рахмон прилетал в Астану в начале июля - тогда в городе проводился саммит ШОС.

Токаев прибыл с госвизитом в Таджикистан. Фото: Акорда

Токаев прибыл с госвизитом в Таджикистан. Фото: Акорда

Токаев прибыл с госвизитом в Таджикистан. Фото: Акорда