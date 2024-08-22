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Глава Минцифры Жаслан Мадиев выступил перед Токаевым и Рахмоном в Таджикистане

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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Токаев и Рахмон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем Единая платформа интернет-ресурсов (ЕПИР) и SmartBridge на серверах Таджикистана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев и директор Агентства по инновациям и цифровым технологиям Таджикистана Мирзо Хуршед проинформировали о прохождении комплексного обучения таджикских специалистов и начале работы над сайтами для государственных органов Таджикистана, а также о детальной проработке интеграции переданных IT-решений.

Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между нашими странами.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

Планировалось, что в ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152197-tokaev-i-rahmon-zaslushali-otchet-o-sotrudnichestve-v-razvitii-elektronnogo-pravitelstva/

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