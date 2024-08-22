Токаев и Рахмон провели встречу в неформальной обстановке

Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан продолжается - лидеры стран провели встречу в неформальной обстановке, передает NUR.KZ

Telegram-канал Борт №1 опубликовал фото президента Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона. Также сообщается, что по завершении официальных переговоров президент Казахстана и президент Таджикистана провели встречу в неформальной обстановке.

Главы государств за чашкой чая в резиденции "Дехкада" обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.

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Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.

Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане.