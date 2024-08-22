Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев и Рахмон провели встречу в неформальной обстановке

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: t.me/bort_01

Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан продолжается - лидеры стран провели встречу в неформальной обстановке, передает NUR.KZ

Telegram-канал Борт №1 опубликовал фото президента Касым-Жомарта Токаева и Эмомали Рахмона. Также сообщается, что по завершении официальных переговоров президент Казахстана и президент Таджикистана провели встречу в неформальной обстановке.

Главы государств за чашкой чая в резиденции "Дехкада" обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.

Мы также писали, какие именно двусторонние документы подписаны между двумя странами.

Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.

Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152290-tokaev-i-rahmon-proveli-vstrechu-v-neformalnoy-obstanovke/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie