Токаев и Рахмон посетили концерт в честь открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане (фото)
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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
На гала-концерте, прошедшем в государственном комплексе «Кохи Борбад», выступили мастера искусств Казахстана и Таджикистана, в том числе симфонический оркестр и балетная труппа Astana ballet, хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», этно-фолк группа Hassak и другие творческие коллективы.
В программу вошли известные музыкальные произведения двух народов, отрывки из репертуара мировой классической музыки и хореографические композиции.
Свое творчество таджикским зрителям представили известные деятели культуры Димаш Кудайберген, Айгуль Улкенбаева, Темирлан Бейсембай (Ratovich), группа El Voice, Фарух Тохтамуратов (Adam) и другие.
В рамках Дней культуры Казахстана в Душанбе, Худжанде и Бохтаре пройдет ряд мероприятий, направленных на расширение межкультурных связей.
21 августа в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдоуси был торжественно открыт бюст казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбая.
Кроме того, были организованы выставка декоративно-прикладного искусства, на которой представлены уникальные артефакты из фонда Национального музея Казахстана, и показ казахских фильмов.
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.
В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.
Мы также писали, какие именно двусторонние документы подписаны между двумя странами.
Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.
После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152269-tokaev-i-rahmon-posetili-koncert-v-chest-otkrytiya-dney-kultury-kazahstana-v-tadzhikistane-foto/