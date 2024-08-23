"Хотел бы выразить Вам признательность": о чем говорил Токаев с премьером Таджикистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы президент Казахстана выразил уверенность в том, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень, сообщает Акорда в Telegram-канале.

"Вчера состоялись очень обстоятельные и содержательные переговоры, достигнуты важные результаты. Хотел бы выразить Вам признательность за содействие в проведении бизнес-форума на очень высоком уровне.

Подписаны контракты на более чем 1 млрд долларов. Это не может не радовать. В целом, мы вчера условились, что будем работать над достижением 2 млрд долларов взаимной торговли. Думаю, что правительства двух стран должны работать над поиском различных источников, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства вновь подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с Таджикистаном.

В свою очередь Кохир Расулзода поблагодарил президента нашей страны за визит и подчеркнул заметную активизацию взаимовыгодных связей в последние годы.

"Углубление сотрудничества с Казахстаном является главным приоритетом для правительства Таджикистана. Ваша страна для нас является очень важным торговым партнером. Казахстан стабильно, в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций во внешнеторговом обороте. Увеличение товарооборота за первое полугодие составило около 20 процентов. Вы поставили задачу перед правительствами двух государств довести объем взаимной торговли до 2 млрд, и она реально выполнима", – отметил премьер-министр Таджикистана.

Собеседники отметили важность практической реализации подписанных соглашений, а также полноценного раскрытия потенциала торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сотрудничества в сфере транспорта и транзита.

Сегодня второй день госвизита президента Касым-Жомарта Токаева начался со встречи с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой. В ходе беседы собеседники подчеркнули важность законодательного обеспечения достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, 22 августа президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.

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Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

После Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением.

Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане и провели встречу в неформальной обстановке.