Рахмон встретил Токаева во дворце "Қасри Миллат": как это было (фото)
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Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с госвизитом в Душанбе, во дворце "Қасри Миллат" встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в ходе официальной церемонии встречи в честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп.
Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Таджикистана президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.
Далее главы государств прошли в Белый зал для переговоров в узком формате.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой укрепления казахско-таджикского многопланового партнерства.
"Прежде всего, хотел бы выразить сердечную благодарность за исключительное радушие, гостеприимство, которое было оказано мне с первых минут пребывания на древней таджикской земле. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям.
Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношение Таджикистана к Казахстану. Но останавливаться на полпути нельзя, мы должны двигаться вперед. Поэтому задача данного визита – придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан Договор о союзнических отношениях. Это документ имеет историческое значение. Поэтому полагаю, что у нас состоится содержательный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам", - сказал президент Казахстана.
Эмомали Рахмон, в свою очередь, высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества и выразил намерение и далее углублять стратегическое партнерство Казахстана и Таджикистана.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приветствую Вас в Таджикистане. Мы очень рады Вашему государственному визиту. Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня динамично развиваются в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с Вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международные и региональные вопросы", - подчеркнул Эмомали Рахмон.
Отмечается, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, сельского хозяйства и водных ресурсов.
Кроме того, обсуждались перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Таджикистана.
Сегодня сообщалось, что Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан. В аэропорту Душанбе президента Казахстана, прибывшего с госвизитом, встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Также мы писали, что в честь его приезда была создана композиция из тысячи роз с изображением флагов двух стран - Казахстана и Таджикистана.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22-23 августа собирается посетить с государственным визитом Таджикистан. Отмечалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.
Между тем президент Таджикистана Эмомали Рахмон относительно недавно уже был в Астане. Он принял участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также в Астане должен был состояться первый саммит Диалога "Центральная Азия + Япония", однако из-за отмены приезда премьера Фумио Кишиды мероприятие не состоялось.
Эмомали Рахмон прилетал в Астану в начале июля - тогда в городе проводился саммит ШОС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2152099-tokaeva-vstretil-emomali-rahmon/