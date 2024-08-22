Токаев и Рахмон подписали двусторонние документы (фото)

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале Акорды, в рамках государственного визита были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;

2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;

Главы Казахстана и Таджикистана. Фото: t.me/aqorda_resmi

Подписание документов. Фото: t.me/aqorda_resmi

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;

6. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан;

7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;

9. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;

10. Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Республики Таджикистан;

11. Меморандум между Акиматом Алматинской области и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;

12. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;

13. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон";

14. Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы";

15. Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

Сообщалось ранее, что в ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.