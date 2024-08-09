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Токаев встретился с президентом Туркменистана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов
Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и поблагодарил за участием в саммите в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

️Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Глава государства поблагодарил президента Туркменистана за участие в работе саммита, а также отметил значимость его визита с точки зрения дальнейшего продвижения многопланового партнерства между странами.

"Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей.

Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена", - подчеркнул глава нашего государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146858-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-turkmenistana/

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