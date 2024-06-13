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Акорда опубликовала совместное заявление Казахстана и Южной Кореи

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель. Фото: Акорда

11–13 июня 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ель посетил Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Ниже приводим полный текст заявления.

12 июня 2024 года главы двух государств провели переговоры в городе Астане. В ходе переговоров, прошедших в дружественной атмосфере, Стороны дали высокую оценку динамике развития двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и путям укрепления двустороннего практического сотрудничества.

Политическое сотрудничество: укрепляя диалог

1. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поддержал первую Стратегию по сотрудничеству Республики Корея со странами Центральной Азии "K-Silk ROAD", объявленную Республикой Корея в июне 2024 года. Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве по реализации данной инициативы.

2. Стороны отметили положительную динамику сотрудничества в рамках Форума "Центральная Азия – Республика Корея". Стороны намерены продолжать конструктивное взаимодействие для продвижения двусторонних и многосторонних проектов Республики Корея с государствами Центральной Азии.

Главы государств двух стран договорились в последующем совместно работать над развитием Форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея". Президент Касым-Жомарт Токаев приветствовал предложение президента Юн Сок Еля по проведению Саммита "Центральная Азия – Республика Корея" в 2025 году.

3. Стороны отметили вклад обеих стран в ядерное разоружение, нераспространение, использование ядерной энергетики в мирных целях и выразили готовность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Стороны согласились предпринять совместные усилия для восстановления полного суверенного равенства в рамках МАГАТЭ. Республика Корея выразила поддержку вступлению Республики Казахстан в Дальневосточную группу МАГАТЭ, на условиях, что это не повлияет на ее статус в Совете управляющих МАГАТЭ и связанные с этим интересы.

4. Стороны договорились продолжать сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT, Nuclear Nonproliferation Treaty), Конвенцию о биологическом оружии (BWC, Biological Weapons Convention) и Конвенцию о химическом оружии (CWC, Chemical Weapons Convention).

В частности, были оценены различные усилия Казахстана по укреплению и институционализации Конвенции по биологическому оружию (BWC).

5. Стороны согласились продолжать совместные усилия по продвижению мер доверия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) для укрепления мира, стабильности и доверия в регионе. Казахстанская сторона выразила благодарность корейской стороне за поддержку казахстанского председательства в СВМДА в 2022–2024 годах.

6. Стороны согласились, что полная денуклеаризация Северной Кореи будет способствовать миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире.

Стороны призвали Северную Корею прекратить любые действия, угрожающие международному миру и безопасности, и выполнить свои обязательства согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.

Республика Казахстан выразил поддержку "Смелой инициативе правительства Республики Корея" по созданию безъядерного, мирного и процветающего Корейского полуострова и поддержал свободный, мирный и единый Корейский полуостров. Корейская сторона высоко оценила деятельность Казахстана по укреплению сотрудничества между всеми существующими зонами, свободными от ядерного оружия.

7. Стороны подчеркивают важность глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является платформой для продвижения идей толерантности, взаимоуважения и религиозной терпимости.

8. Республика Казахстан высоко оценивает вклад международных организаций, расположенных в Республике Корея, таких как Институт глобального зеленого роста (GGGI), Азиатская организация сотрудничества в лесном секторе (AFoCO) и Зелёный климатический фонд (GCF), в реагировании международного сообщества на изменения климата и обеспечении зеленого роста.

9. Стороны договорились содействовать экономическому и социальному развитию в регионе Центральной Азии путем содействия трехстороннему сотрудничеству между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

Экономическое партнерство: взаимовыгодные проекты

10. Стороны подчеркнули, что Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству (далее – Совместная комиссия), а также заключение Рамочной программы содействия торговле и инвестициям (Trade and Investment Promotion Framework, далее – TIPF) играют важную роль в содействии торговле и инвестициям между двумя странами. Достигнута договоренность и далее укреплять двустороннее торговое, инвестиционное и практическое сотрудничество посредством встреч Совместной комиссии и TIPF.

11. Отмечена важность регулярного проведения заседаний Межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству в целях определения перспективных направлений торгово-экономической кооперации и продвижения совместных инвестиционных проектов.

12. Стороны высоко оценили проведение в городе Астане 12 июня 2024 года бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран. Выразили надежду, что коммерческие документы, подписанные в рамках визита президента Республики Корея Юн Сок Еля в Республику Казахстан, внесут положительный вклад в развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

13. Стороны согласились и дальше продолжать поставку казахстанского урана в Республику Корея и рассмотреть возможность увеличения ее объемов.

АО "НАК "Казатомпром" на постоянной основе проводит мониторинг публичных тендеров на официальном сайте уполномоченной корейской энергетической компании на поставку природного урана и намерено участвовать в тендерах в случае такого объявления.

Также в целях поддержания партнёрских отношений АО "НАК "Казатомпром" регулярно проводит переговоры с представителями уполномоченной корейской энергетической компании для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

Достигнута договоренность об исследовании состояния энергетической инфраструктуры и использовании корейских технологий для улучшения экологических объектов угольной промышленности при модернизации казахстанских ТЭЦ корейскими компаниями.

Стороны отметили важность продолжения взаимодействия в закупе корейскими компаниями казахстанской сырой нефти с использованием альтернативных торговых путей.

Стороны приветствуют подписаниемеморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Республики Казахстан и министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики.

Стороны признали необходимость всестороннего сотрудничества в области основных полезных ископаемых и создания цепочки их поставок.

14. Достигнута договоренность о совместных усилиях по реализации проектов в области экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Стороны намерены изучить возможности реализации проектов по линии Международного фонда спасения Арала (МФСА), председателем которого на 2024–2026 годы является Казахстан.

Приветствуются усилия по развитию сотрудничества в борьбе с лесным пожарами и модернизации противопожарных систем Казахстана с применением высоких технологий.

15. Стороны договорились содействовать участию корейских технологий и компаний в сфере водных ресурсов, включая улучшение системы водоснабжения Казахстана, укрепление возможностей водопользования путем внедрения водосберегающих технологий, создание инфраструктуры защиты от наводнений и улучшение возможностей реагирования на наводнения путем применения технологий искусственного интеллекта и ИКТ.

16. Стороны согласились о развитии взаимоотношений по реализации проектов в сфере "зеленой энергетики", включая производство «зеленого водорода».

Стороны приветствуют подписание меморандума о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и министерством охраны окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.

Стороны также подчеркнули актуальность участия корейских компаний в проектах по сокращению выбросов парниковых газов в Республике Казахстан.

17. Стороны приветствуют подписание меморандума о взаимопонимании между министерством национальной экономики Республики Казахстан и министерством экономики и финансов Республики Корея о сотрудничестве в области обмена знаниями и развития.

Данный меморандум о взаимопонимании будет способствовать установлению отношений сотрудничества для устойчивого экономического развития двух стран. Стороны приветствуют идею укрепления экономического сотрудничества на основе Меморандума о взаимопонимании и будут осуществлять совместную деятельность различными способами, такими как совместные исследования и поддержка технико-экономических обоснований, в зависимости от потребностей Казахстана в будущем.

18. Стороны отметили важность подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора.

Документ укрепит взаимную координацию и будет способствовать расширению присутствия корейских финансовых организаций в Казахстане.

19. Стороны подчеркнули роль Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в привлечении корейских инвестиций в Казахстан.

20. Стороны отметили технологии "умных ферм" как меры по борьбе с изменением климата и укреплению продовольственной безопасности, а также договорились о сотрудничестве в расширении выхода на рынок Казахстана корейских компаний, специализирующихся на "умных фермах" и развитии умного сельского хозяйства двух стран.

Прямые контакты между гражданами – фундамент крепкой дружбы

21. Стороны считают, что возобновление прямых авиарейсов между столицами (Астана – Сеул) и увеличение рейсов по маршруту Алматы – Сеул будут способствовать активизации человеческих обменов.

22. Стороны высоко оценивают активизацию сотрудничества в сфере высшего образования. Стороны согласились поощрять всестороннее и постоянное сотрудничество, расширение обмена, включая академическую мобильность студентов и преподавателей, а также развивать взаимодействие в подготовке высококвалифицированных специалистов по техническим направлениям как в Республике Казахстан, так и в Республике Корея.

Стороны поддерживают обучение казахскому языку в Республике Корея и корейскому языку в Республике Казахстан.

23. Стороны договорились развивать сотрудничество в областях науки и технологий и проводить передовые исследования, а также укреплять гуманитарные обмены между высшими учебными заведениями и научно-технологическими институтами.

Стороны приветствуют подписание меморандума о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и министерством науки и ИКТ Республики Корея в области науки и технологий.

24. Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику во взаимных посещениях туристами двух стран и высокий потенциал развития взаимодействия в этой сфере.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере туризма, а также продолжать участвовать в международных туристических мероприятиях по обмену, организуемых на территориях двух стран.

25. Стороны договорились продолжать участвовать в мероприятиях по спортивному обмену, проводимых в двух странах, а также активно работать над налаживанием сотрудничества между спортивными федерациями двух стран.

26. Корейская сторона выразила благодарность казахстанскому народу за тёплый прием корейских переселенцев в 1930-х годах. Стороны высоко оценили роль этнических корейцев Казахстана в развитии деловых и культурных связей между двумя странами.

27. Стороны договорились работать над укреплением совместного сотрудничества в сфере занятости и труда.

Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и министерством труда и занятости Республики Корея по сотрудничеству в сфере занятости и труда.

28. Стороны договорились сотрудничать в области развития государственной службы, а также в обмене опытом и знаниями, связанными с управлением в целях укрепления потенциала правительств двух стран.

Стороны приветствуют подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналам на государственной службе.

Взгляд в будущее

29. Стороны выразили удовлетворение итогами государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Еля и дали высокую оценку данному визиту, внесшему положительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами. Президент Юн Сок Ель выразил признательность правительству и народу Республики Казахстан за радушный прием и теплое гостеприимство, оказанное делегации. Главы двух стран подтвердили твердое намерение и впредь продолжать контакты на высшем уровне между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

30. Президент Юн Сок Ель пригласил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева посетить Корею с ответным визитом в удобное для него время. Президент Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение.

Визит президента Республики Корея в Казахстан

Напомним, Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Позже главы государств приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.

Вечером сообщалось, что главы двух государств посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи") и гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня лично проводил президента Южной Кореи Юн Сок Еля в аэропорту Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2117115-akorda-opublikovala-sovmestnoe-zayavlenie-kazahstana-i-respubliki-koreya/

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