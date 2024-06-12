Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи (видео)

В Казахстан с первым официальным визитом прибыл президент Республики Корея Юн Сок Ель. Его встретил в Акорде Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Главы государств пожали друг другу руки, поприветствовали министров Казахстана и Южной Кореи и заслушали государственные гимны двух стран.

После этого они удалились на переговоры в узком составе, после которых должны пройти переговоры в расширенном составе.

Помимо переговоров, в рамках визита главы Южной Кореи планируется подписание ряда двусторонних документов.

После обеда главы государств примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

Ранее в Акорде сообщали, что глава Южной Кореи посетит Казахстан по приглашению Токаева.

Отметим, президенты Казахстана и Республики Корея встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке.

Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

По словам южнокорейского лидера, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

Напомним также, Юн Сок Ель занял пост президента страны в марте 2022 года, набрав 48,56%, его оппонент Ли Чжэ Мен набрал 47,83%.

До президентских выборов Юн Сок Ель занимал пост генпрокурора страны. СМИ писали, что политикой он стал заниматься относительно недавно, а популярность у общественности начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.