Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи (видео)
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В Казахстан с первым официальным визитом прибыл президент Республики Корея Юн Сок Ель. Его встретил в Акорде Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.
Главы государств пожали друг другу руки, поприветствовали министров Казахстана и Южной Кореи и заслушали государственные гимны двух стран.
После этого они удалились на переговоры в узком составе, после которых должны пройти переговоры в расширенном составе.
Помимо переговоров, в рамках визита главы Южной Кореи планируется подписание ряда двусторонних документов.
После обеда главы государств примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме.
Ранее в Акорде сообщали, что глава Южной Кореи посетит Казахстан по приглашению Токаева.
Отметим, президенты Казахстана и Республики Корея встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке.
Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
По словам южнокорейского лидера, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.
Напомним также, Юн Сок Ель занял пост президента страны в марте 2022 года, набрав 48,56%, его оппонент Ли Чжэ Мен набрал 47,83%.
До президентских выборов Юн Сок Ель занимал пост генпрокурора страны. СМИ писали, что политикой он стал заниматься относительно недавно, а популярность у общественности начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2116026-tokaev-vstretil-v-akorde-prezidenta-yuzhnoy-korei/