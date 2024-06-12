Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев выступил на Казахско-корейском бизнес-форуме

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Лидеры Казахстана и Южной Кореи Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Поприветствовав участников мероприятия, глава государства представил в своем выступлении наиболее перспективные направления торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Республика Корея входит в пятерку крупнейших инвестиционных и торговых партнеров Казахстана. Приток прямых инвестиций из Кореи в экономику нашей страны достиг почти десяти миллиардов долларов, а взаимный товарооборот – шести миллиардов долларов. Сегодня на нашем рынке представлено свыше 700 южнокорейских компаний, в числе которых такие глобальные корпорации, как Hyundai, KIA, Samsung, LG, Doosan и многие другие. Казахстан намерен укрепить позиции в качестве основного торгово-экономического партнера Республики Корея в Центрально-Азиатском регионе.

Об этом сегодня шла речь во время переговоров. Разработаны конкретные планы, подписаны соглашения, которые, безусловно, придадут дополнительный импульс развитию многогранного сотрудничества между нашими странами. Это особенно актуально сейчас – в эпоху кардинальной перестройки мировой экономики, когда азиатский континент становится лидером устойчивого развития и научно-технологического прогресса. По прогнозам экспертов, в текущем году Азия обеспечит 60% роста мирового валового внутреннего продукта. При этом важнейшую роль в "Азиатском ренессансе", несомненно, играет Южная Корея", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране последовательно реализуется новый экономический курс, при этом особое внимание уделяется обеспечению благоприятных условий для инвестиций

Важными направлениями кооперации экономик Казахстана и Кореи, по мнению президента, являются стратегически значимые сферы экономики – недропользование и промышленность.

"В нефтегазовой отрасли для нас важен полноценный трансфер южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей. Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак", – отметил глава государства.

️Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на большой потенциал Казахстана в добыче и переработке критически важного сырья. Он подтвердил готовность нашей страны продолжить сотрудничество с южнокорейскими партнерами (KIGAM, SK Ecoplant), проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений и выпуску продукции высокого передела.

️Как полагает президент, хороший задел для взаимовыгодной промышленной кооперации создан в автомобилестроении.

"В Казахстане уже успешно собираются автомашины марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полного цикла KIA с объемом инвестиций в 200 миллионов долларов. Стоит отметить, что компания впервые в своей истории вложила средства в строительство завода за пределами Южной Кореи, выбрав для этого нашу страну. Отрадно, что многие южнокорейские компании планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности – созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Далее в выступлении была отмечена актуальность расширения сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики в условиях глобального энергетического перехода.

"Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении: от обмена опытом до реализации конкретных проектов и трансферта технологий. Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии. Поэтому приветствуем планы компании Doosan Enerbility по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях", – сказал президент Казахстана.

️Глава государства сообщил, что наша страна намерена трансформировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.

"Сегодня во время переговоров со стороны президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу "умные сельскохозяйственные фермы". Я думаю, что это очень хорошее предложение, мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт в строительстве высокоэффективных "умных" теплиц", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

️Президент пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к активному участию в проекте Alatau City, реализуемом совместно с сингапурской стороной.

По мнению лидера Казахстана, возможности для наращивания сотрудничества открываются в сферах медицины, фармацевтики и биотехнологий

"Такие мировые игроки, как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, локализуют в нашей стране производство лекарств и медицинского оборудования. Ожидаем, что южнокорейская компания GL Rapha в скором времени приступит к строительству биофармацевтического завода в Алматы, способного задать высокие стандарты на нашем рынке. Большие перспективы мы видим в открытии в нашей стране южнокорейских диагностических центров и многопрофильных лабораторий", – подчеркнул глава нашего государства.

️Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов предложить южнокорейским партнерам сотрудничество в развитии технологии искусственного интеллекта, строительстве современных дата-центров и кибербезопасности.

"Прочным фундаментом нашей конкурентоспособной инвестиционной среды служит Международный финансовый центр Астана. Это уникальная для нашего региона площадка, воплотившая в себе все преимущества ведущих финансовых центров мира. Сегодня в МФЦА успешно работают более двух тысяч компаний из десятков стран мира, около двадцати из них представляют Южную Корею. Мы заинтересованы в том, чтобы их количество значительно увеличилось, преимущественно в таких сферах, как финтех, IT, управление активами и лизинг. Поддерживаем преобразование южнокорейской микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня", – сказал Президент.

️Завершая выступление, глава государства выразил уверенность, что форум придаст новый импульс синергии усилий и плодотворной кооперации двух государств.

"Сегодня с моей стороны была высказана полная поддержка концепции К-Silk Road. Это действительно очень интересная концепция. Казахстан будет делать все возможное для оказания содействия в реализации этой программы. В следующем году, как мне сообщил г-н президент, запланирован саммит в рамках этой концепции в Корее. Думаю, что наша страна примет участие в саммите на самом высоком уровне. Правительство Казахстана окажет всю необходимую поддержку южнокорейским компаниям и инвесторам, заинтересованным работать в нашей стране", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Юн Сок Ель
Юн Сок Ель. Фото: Акорда

На форуме также выступили президент Республики Корея Юн Сок Ель, председатель Корейской ассоциации международной торговли (сопредседатель Делового совета) Джин Сик Юн, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, заместитель главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Им Дже У, генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев, вице-президент Doosan Enerbility Янг Юн Хо, заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ануар Ахметжанов, директор филиала SK Ecoplant в городе Алматы Ли Джун Хек, заместитель акима Кызылординской области Ардак Зебешев и другие.

Визит президента Республики Корея в Казахстан

Сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2116392-tokaev-vystupil-na-kazahsko-koreyskom-biznes-forume/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.