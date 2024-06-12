Президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление (фото)

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, передает NUR.KZ.

Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение о сотрудничестве в области развития энергетической отрасли;

2. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической отрасли;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея по всестороннему сотрудничеству в сфере электроэнергетики;

4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея о всестороннем сотрудничестве в области критических минералов и металлов;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Корея по сотрудничеству в области обмена знаниями и развития;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея по сотрудничеству в области науки и технологий;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Лесной службой Республики Корея по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства;

8. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Министерством по управлению персоналом Республики Корея по сотрудничеству в сфере управления персоналом на государственной службе;

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и занятости Республики Корея в сфере занятости и труда;

10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Комиссией по финансовым услугам Республики Корея и Службой финансового надзора Республики Корея в области банковского надзора;

11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея по сотрудничеству согласно 6-й статье Парижского соглашения.

Ранее в Акорде сообщали, что глава Южной Кореи посетит Казахстан по приглашению Токаева. Анонсировалось, что главы двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

Сегодня мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате

Отметим, президенты Казахстана и Кореи встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке. Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.