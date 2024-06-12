Тазы, артефакты и "Золотой человек": главы Казахстана и Южной Кореи посетили выставку в Астане (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Южной Кореи Юн Сок Ель посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи"), организованную в фойе Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель в Астане. Фото: Акорда

Позже Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи.

В программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.

Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли "Бірлік" и Korean Culture Leaders.

Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.

Визит президента Республики Корея в Казахстан

Сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Позже главы государств приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.