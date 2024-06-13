Токаев лично проводил главу Южной Кореи в аэропорту Астаны (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня лично проводил президента Южной Кореи Юн Сок Еля в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Республики Корея Юн Сок Еля, завершившего свой государственный визит в Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Визит президента Республики Корея в Казахстан

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Позже главы государств приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.

Вечером сообщалось, что главы двух государств посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи") и гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.