Токаев лично проводил главу Южной Кореи в аэропорту Астаны (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня лично проводил президента Южной Кореи Юн Сок Еля в аэропорту Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Республики Корея Юн Сок Еля, завершившего свой государственный визит в Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.
Визит президента Республики Корея в Казахстан
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.
Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.
Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате
По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.
По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Позже главы государств приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.
Вечером сообщалось, что главы двух государств посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи") и гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2116839-tokaev-lichno-provodil-glavu-yuzhnoy-korei-v-aeroportu-astany-foto/