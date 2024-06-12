Как встречали президента Южной Кореи в Казахстане, показала Акорда (фото)

Пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии встречи президента Республики Корея Юн Сок Еля, которая прошла в резиденции Акорда в Астане, передает NUR.KZ.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель. Фото: Акорда

Ранее в Акорде сообщали, что глава Южной Кореи посетит Казахстан по приглашению Токаева. Анонсировалось, что главы двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

Почетный караул. Фото: Акорда

Сегодня мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи.

Отметим, президенты Казахстана и Кореи встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке. Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.