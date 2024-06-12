Токаев провел переговоры с президентом Южной Кореи в расширенном формате

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров с участием делегаций двух стран президент Касым-Жомарт Токаев назвал первый государственный визит Юн Сок Еля в Казахстан историческим событием. Глава нашего государства подчеркнул, что сегодняшние переговоры расширят сферу казахско-корейской интеграции и поднимут двусторонние связи на новый уровень.

️Как сказал лидер Казахстана, Южная Корея стала подлинным экономическим и технологическим локомотивом в глобальном масштабе, а всемирно известные корейские корпорации служат серьезным подспорьем для продвижения позиций страны на международной арене как "ключевого глобального государства".

️Касым-Жомарт Токаев остановился на развитии двусторонних отношений. По его словам, Сеул является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корея занимает 4-е место во внешнеторговом обороте и входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов нашей страны.

️Как отметил глава нашего государства, Казахстан и Корея за треть века достигли высокого уровня политического диалога, наладили плодотворное экономическое сотрудничество и крепкие гуманитарные связи. Две страны взаимодействуют в различных сферах, включая межпарламентское, межправительственные и межведомственные контакты. Успешно функционируют Деловой совет и Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

️По мнению Касым-Жомарта Токаева, весьма важную роль в построении тесных связей играют регулярные контакты между предпринимателями двух стран. Он с удовлетворением сообщил, что в Казахстане успешно работают более 700 компаний с южнокорейским капиталом.

️Стороны также остановились на развитии культурно-гуманитарных связей.

"120 тысяч этнических корейцев в Казахстане выполняют важную роль и вносят неоценимый вклад в укрепление наших отношений. В свою очередь более 1 тысячи казахстанских студентов, обучающихся в Корее, являются "золотым мостом дружбы" между нашими дружественными странами", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Юн Сок Ель. Фото: Акорда

Президент Юн Сок Ель выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием на казахской земле и отметил, что в этом году Республика Корея и Казахстан отмечают 15-летие установления стратегического партнерства

"Республика Корея намерена вместе, рука об руку продвигаться к более светлому и процветающему будущему с Казахстаном – нашим ключевым стратегическим партнером", – сказал корейский лидер.

️В ходе переговоров были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и промышленность, машиностроение, торговля, транспорт и логистика, цифровизация и аэрокосмическая промышленность, финансовый сектор, образование, здравоохранение и фармацевтика, туризм и культура, экология и другие.

️В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность корейской стороне за содержательные и конструктивные переговоры.

Ранее в Акорде сообщали, что глава Южной Кореи посетит Казахстан по приглашению Токаева. Анонсировалось, что главы двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

Сегодня мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Отметим, президенты Казахстана и Кореи встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке. Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.