Президент Южной Кореи заявил, что с большим удовлетворением посещает Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Южной Кореи Юн Сок Ель провели переговоры в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Еля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.

"Сегодняшний визит имеет огромное значение для обеих сторон. Республика Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях.

Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом.

В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что Ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества", – заявил глава нашего государства.

Переговоры лидеров Казахстана и Южной Кореи. Фото: Акорда

При этом президент Юн Сок Ель подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

"Сегодня отношения между нашими государствами поддерживаются на самом высоком уровне. Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции.

Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества.

В преддверии визита правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии", – сказал лидер Кореи.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

В ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава нашего государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.

Ранее сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи южнокорейского президента Юн Сок Еля. Он прибыл в Казахстан на несколько дней с государственным визитом.

Позже в Акорде показали кадры встречи.

Также президенты Казахстана и Южной Кореи встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке. Тогда южнокорейский лидер отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

Напомним, Юн Сок Ель занял пост президента Республики Корея в марте 2022 года.