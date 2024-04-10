Папа Римский призвал молиться за жителей Казахстана из-за наводнений

Сегодня во время общей аудиенции Папа Римский Франциск попросил молиться за жителей Казахстана из-за паводков в некоторых регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Vatican News.

"Я хочу передать народу Казахстана свою духовную близость в это время в связи с масштабными наводнениями, которые затронули многие регионы страны и заставили тысячи людей покинуть свои дома.

Я призываю всех молиться за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия", – заявил Папа Франциск.

Напомним, согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Ранее зампремьер-министра Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий Петропавловска – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Сейчас чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

Также ранее в Минпромышленности опровергали слухи о выплатах пострадавшим казахстанцам по 22 млн тенге. По данным ведомства, такая сумма предусмотрена на постройку одного дома, которые будут строить взамен пострадавших.