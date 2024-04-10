Папа Римский призвал молиться за жителей Казахстана из-за наводнений
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Сегодня во время общей аудиенции Папа Римский Франциск попросил молиться за жителей Казахстана из-за паводков в некоторых регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Vatican News.
"Я хочу передать народу Казахстана свою духовную близость в это время в связи с масштабными наводнениями, которые затронули многие регионы страны и заставили тысячи людей покинуть свои дома.
Я призываю всех молиться за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия", – заявил Папа Франциск.
Напомним, согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.
Ранее зампремьер-министра Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий Петропавловска – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.
Также сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.
Сейчас чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.
Также ранее в Минпромышленности опровергали слухи о выплатах пострадавшим казахстанцам по 22 млн тенге. По данным ведомства, такая сумма предусмотрена на постройку одного дома, которые будут строить взамен пострадавших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2082536-papa-rimskiy-prizval-molitsya-za-zhiteley-kazahstana-iz-za-navodneniy/